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مجلس الدوما الروسي يرفض إرسال قوات تركية إلى ليبيا

الخميس 02/يناير/2020 - 11:58 م
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مجلس الدوما الروسي
مجلس الدوما الروسي
وكالات
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أكد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ديمتري نوفيكوف، أن إرسال القوات التركية إلى ليبيا، سيزيد الوضع سوءاً، وسينعكس سلباً على الشعب الليبي.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن نوفيكوف قوله إنه "سيتعين على روسيا بناء سياستها بما يتوافق مع المستجدات مع الحرص على مراعاتها جميع العوامل".



ووافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على الطلب الذي قدمته الرئاسة لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعماً لحكومة فائز السراج الإخوانية.



وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساماً حاداً في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

ووافق البرلمان التركي، في جلسة طارئة اليوم، على ارسال قوات عسكرية إلى ليبيا، فيما أعلنت أحزاب المعارضة التركية: حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، والحزب الديمقراطي وحزب المناطق الديمقراطي، وحزب العمال التركي، وحزب الخير رفضها التدخل العسكري في البلد العربي.


 ووقع كلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، نهاية الشهر الماضي مذكرتي تفاهم، يتم بموجب إحداها ارسال قوات إلى ليبيا لمدة عام واحد قابلة للتمديد.
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الكلمات المفتاحية

مجلس الدوما الروسي رفض تركيا البرلمان ارسال قوات الى ليبيا

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