ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. 7 أهداف تفصل صلاح عن جيمي فاردي





حقق ليفربول فوزًا مستحقا على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي وواصل الريدز حفاظه على صدارته لجدول البريميرليج حتى الآن برصيد 58 نقطة من 20 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر أي مباراة حتى الآن.





جاء ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 45 نقاط، حيث خاض 21 مباراة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات. بينما جاء مانشستر سيتي بطل النسخة الماضية في المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 21 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 14 مباراة وتعادل في مبارتين وخسر 5 مباريات.





تمكن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 أهداف. ويستعرض الفجر الرياضي هدافو الدوري الإنجليزي حتى نهاية الجولة العشرين من البطولة ..









1 - جيمي فاردي (ليستر سيتي - 17 هدف)

2 - داني انجز ( ساوثهامبتون - 13 هدف)

3 - بيير إميريك أوباميانج ( آرسنال - 13 هدف)

4 - ماركوس راشفورد ( مانشستر يونايتد - 12 هدف)

5 - تامي أبراهام ( تشيلسي - 12 هدف)

6 - ساديو ماني ( ليفربول - 11 هدف)

7 - هاري كين ( توتنهام - 11 أهداف)

8 - رحيم ستيرلينج ( مانشستر سيتي - 11 هدف)

9 - محمد صلاح ( ليفربول - 10 أهداف)

10 - سيرجيو أجويرو ( مانشستر سيتي - 10 أهداف)

11 - تيمو بوكي ( نوريتش سيتي - 9 أهداف)

12 - دومينيك ليوين (إيفرتون - 8 أهداف )

13 - جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي - 8 أهداف)

14 - كريس وود ( بيرنلي - 8 أهداف)

15 - راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون - 8 أهداف)



