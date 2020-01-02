Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. 7 أهداف تفصل صلاح عن جيمي فاردي

الخميس 02/يناير/2020 - 11:55 م
Advertisements
ليفربول
ليفربول
ريهام عبد المحسن
Advertisements

حقق ليفربول فوزًا مستحقا على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي وواصل الريدز حفاظه على صدارته لجدول البريميرليج حتى الآن برصيد 58 نقطة من 20 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر أي مباراة حتى الآن.

جاء ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 45 نقاط، حيث خاض 21 مباراة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات. بينما جاء مانشستر سيتي بطل النسخة الماضية في المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 21 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 14 مباراة وتعادل في مبارتين وخسر 5 مباريات. 

تمكن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 أهداف. ويستعرض الفجر الرياضي هدافو الدوري الإنجليزي حتى نهاية الجولة العشرين من البطولة ..


1 - جيمي فاردي (ليستر سيتي - 17 هدف)
2 - داني انجز ( ساوثهامبتون - 13 هدف)
3 - بيير إميريك أوباميانج ( آرسنال - 13 هدف)
4 - ماركوس راشفورد ( مانشستر يونايتد - 12 هدف)
5 - تامي أبراهام ( تشيلسي - 12 هدف)
6 - ساديو ماني ( ليفربول - 11 هدف)
7 - هاري كين ( توتنهام - 11 أهداف)
8 - رحيم ستيرلينج ( مانشستر سيتي - 11 هدف)
9 - محمد صلاح ( ليفربول - 10 أهداف)
10 - سيرجيو أجويرو ( مانشستر سيتي - 10 أهداف)
11 - تيمو بوكي ( نوريتش سيتي - 9 أهداف)
12 - دومينيك ليوين (إيفرتون - 8 أهداف )
13 - جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي - 8 أهداف)
14 - كريس وود ( بيرنلي - 8 أهداف)
15 - راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون - 8 أهداف)

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول ساديو ماني جيمي فاردي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ ساعتين و 22 دقيقة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ ساعتين و 24 دقيقة

يلا كوره Watch Live| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. بأعلى جودة HD

منذ ساعتين و 26 دقيقة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ ساعتين و 36 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| هدف الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا كورة حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول yallakora

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ ساعتين و 38 دقيقة

«اونلاين» يلاكوره: مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus liverpool رابط مباشر ليفربول filgoal

منذ ساعة و 24 دقيقة

«يلا كوره» مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش ليفربول beIN SPORT هدف محمد صلاح

منذ ساعة و 26 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد | هدف محمد صلاح اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool Today

منذ ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ ساعة و 23 دقيقة

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رابط مباشر الآن مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت حصري ليفربول اليوم بدون تقطيع

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة محمد صلاح| نتيجة مباراة ليفربول ضد شيفيلد| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر هدف salah

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي ونوريتش

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة الحادية عشر

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد تعادل مانشستر يونايتد وشيفيلد

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. جيمي فاردي وحيدًا في الصدارة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:56 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

10:55 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status