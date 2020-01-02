ترتيب الدوري الإنجليزي| ليفربول في القمة وحيدًا.. وليستر والسيتي يتصارعان على الوصافة

استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ملخص مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل هدفي ليفربول في مرمى شيفيلد يونايتد اليوم كل من محمد صلاح في الدقيقة 4 وساديو ماني في الدقيقة 54 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي ليفربول إلى 58 نقطة ليستمر في السيطرة على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي شيفيلد يونايتد عند 29 نقطة في المركز الثامن.





جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم كالآتي:

1- ليفربول 58 نقطة

2- ليستر سيتي 45 نقطة

3- مانشستر سيتي 44 نقطة

4- تشيلسي 36 نقطة

5- مانشستر يونايتد 31 نقطة

6- توتنهام 30 نقطة

7- ولفرهامبتون 30 نقطة

8- شيفيلد يونايتد 29 نقطة

9- كريستال بالاس 28 نقطة

10- أرسنال 27 نقطة

11- إيفرتون 25 نقطة

12- ساوثامبتون 25 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة

14- برايتون 24 نقطة

15- بيرنلي 24 نقطة

16- وست هام يونايتد 22 نقطة

17- أستون فيلا 21 نقطة

18- بورنموث 20 نقطة

19- واتفورد 19 نقطة

20- نورويتش سيتي 14 نقطة



