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محمد صلاح يعود للتهديف في ليلة عبور ليفربول لعقبة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

الخميس 02/يناير/2020 - 11:49 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
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حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا مستحقًا على حساب ضيفه فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة .... في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2020 على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أحداث ونتيجة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد:
بدأ فريق ليفربول المباراة بضغط هجومي باحثًا عن تسجيل هدف التقدم، وبالفعل نجح الدولي المصري محمد صلاح في إحراز أول أهداف الريدز بعد 4 دقائق من انطلاق اللقاء، بعدما تلقي تمريرة عرضية رائعة من زميله روبرتسون داخل منطقة جزاء فريق شيفيلد يونايتد ليضعها بسهولة في الشباك، معلنًا عن هدفه رقم 10 بالبريميرليج هذاالموسم.

استمر فريق ليفربول في الضغط بقوة على دفاعات فريق شيفيلد يونايتد من أجل تسجيل الهدف الثاني، وسنحت فرصة خطيرة لـ"صلاح" في الدقيقة 10 بعدما وصلته كرة داخل منطقة جزاء الضيوف سددها بشكل رائع، لكن تصدي لها حارس مرمي شيفيلد وأنقذ مرماه من هدف مؤكد.

نجح فريق شيفيلد في الوصول لمرمي ليفربول بالدقيقة 13 وسجل اللاعب لوندسترام هدف لفريقه، ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي وجود تسلل على اللاعب، ليحرم الضيوف من هدف التعادل.

واستطاع فريق ليفربول فرض سيطرته على مجريات اللقاء بشكل كامل والاستحواذ على الكرة، وبدأ في شن الهجمات المتتالية على فريق شيفيلد يونايتد عن طريق الثلاثي الخطير ساديو ماني ومحمد صلاح وربرتو فيرمينو، ونجح في تهديد مرمي الضيوف لكن لم تسفر هجماته عن أي أهداف لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز 1-0.

جاءت انطلاقة الشوط الثاني هجومية من جانل فريق ليفربول من أجل تسجيل هدف الاطمئنان، وسدد أرنولد كرة قوية بالدقيقة 51 اصطدمت بمدافع شيفيلد يونايتد وابتعدت عن المرمي، وبعد 9 دقائق ضاعت فرصة هدف مؤكد على محمد صلاح بعدما مرر كرة داخل منطقة جزاء المنافس مرت بغرابة شديدة من جميع اللاعبين واصطدمت بالقائم وعادت للحارس.

ونجح ساديو ماني في احراز الهدف الثاني لفريق ليفربول بالدقيقة 65، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح، ليسددها اللاعب السنغالي بقوة واصطدمت بالحارس وعادت له مجددًا ليضعها في الشباك بسهولة.

حاول فريق شيفيلد يونايتد تنشيط هجومه بالدفع ببعض التغييرات بحثا عن تقليص الفارق، ولكن استمر فريق ليفربول في الاستحواذ والسيطرة على الكرة، وسدد "صلاح" كرة قوية من منطقة الجزاء بالدقيقة 74 ولكن أبعدها حارس المرمي.

سيطر الهدوء على مجريات اللعب في الدقائق العشرة الأخيرة من عمر اللقاء، مع بعض المحاولات الهجومية المتواضعة من فريق شيفيلد يونايتد لكنها لم تشكل خطورة على مرمي الريدز، واستمر تبادل الاستحواذ بين الفريقين حتي أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الليفر 2-0.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي:
بهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول إلي 58 نقطة ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بـ 13 نقطة كاملة عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة، بينما توقف رصيد فريق شيفيلد يونايتد عند 29 نقطة بالمركز الثامن.

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