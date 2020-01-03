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عضو بـ"الغرف السياحية": ننتظر 16 مليون سائح في 2020

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:18 ص
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لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
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قال حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وجود القاهرة على قائمة "بلومبرج بيزنس ويك" لأفضل 20 وجهة سياحية عالمية في 2020، يعد مؤشر إيجابي، ويؤكد على الاستقرار والأمن في مصر.

وأشار "هزاع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن مصر بذلت جهد كبير في مجال تنشيط السياحة، منوها بأن افتتاح المتحف المصري الكبير من الأحداث التي ستشهدها مصر في 2020، وستساهم في تنشيط الوضع السياحي، حيث من المنتظر أن يصل عدد زوار المتحف إلى 5 مليون زائر.

ولفت عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن من المنتظر أن يصل عدد السياح في 2020 إلى 16 مليون سائح، لافتا إلى أن عدد الغرف السياحية في مصر سيصل إلى 500 ألف غرفة، حيث هناك استعدادات لاستقبال السياح من خلال تدريب العمالة.
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الكلمات المفتاحية

مصر توك شو السياحة

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