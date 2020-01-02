موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الفوز على شيفيلد يونايتد

حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا على أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وشهدت المباراة تألقا كبيرا للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول حيث استطاع أن يسجل هدف فريقه الأول بطريقة رائعة ويضيف المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني ليحقق نادي ليفربول فوزا هاما جعله ينفرد في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج " بعد مرور 21 جولة.

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي إيفرتون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وكان نادي إيفرتون قد تلقى خسارة أمام نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.