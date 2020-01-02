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الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية بصعدة

الخميس 02/يناير/2020 - 11:40 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، من إفشال محاولة تسلل قامت بها عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بصعدة شمال اليمن.



وقال قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي: "إن قواته استطاعت إفشال عملية تسلل لميليشيا الحوثي على التبة السوداء والعريشة ومواقع عسكرية أخرى بجبهة رازح الحدودية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأكد الربادي أن الميليشيا الإرهابية تكبدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد، وتم إجبار ما تبقى منها على الفرار. 

القوات المسلحة اليمنية

هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.
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محاولة صعدة حوثية تسلل الجيش اليمني إحباط

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