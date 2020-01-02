محمود محيي الدين: القوات المسلحة المصرية جسد كبير وقوي ومتجدد.. (فيديو)

قال العميد محمود محيي الدين، عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، إن القوات المسلحة المصرية جسد كبير وجسد قوي ومتجدد طبقًا للمعايير والقيم المؤسسية.



وأضاف "محيي الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد سالم، على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الخميس، أن العالم يرى أن هناك رغبة عالمية في إطالة أمد الأزمة في ليبيا، على اعتبار أن أزمة العراق وسوريا وليبيا التي جميعها فتحت في نفس التوقيت، مجمل العلاقات الدولية غير قادرة على احتواء هذه الأزمات في مرة واحدة، فتركت العراق مع نفسها، وبعدها تركت سوريا يتقاسم فيها 4 دول.



وتابع: "ظهر في الإقليم الدور المشبوه للدولة التركية، ومن هذا المنطلق عادت تركيا إلى فكرة الدولة القومية"

