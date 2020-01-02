Advertisements
Advertisements
Advertisements

العقوبات على إيران تغير سلوك الميليشيات (تقرير)

الخميس 02/يناير/2020 - 11:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
دعمت إيران الميليشيات الإرهابية في عدة بلدان لتبسط نفوذها الفارسي، سواء كان من تحت الطاولة أو ظاهراً للعلن، لكن في نهاية الأمر لا يطال تلك البلدان الا الخراب وتدهور الأوضاع والفساد على جميع الأصعدة فيها، فإيران لا تدخل في شيء إلا يكون الدمار حليفه.


الأمر الذي سئمته الشعوب العربية، وبدا ذلك واضحاً وجليًا في العراق حيث انطلقت فيها مظاهراتها في يوم 1 أكتوبر لعام 2019 تحت مسمى "ثورة تشرين" احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد الإداري والبطالة، منددين بالتدخل الإيراني في العراق، معبرين عن غضبهم بحرق العلم الإيراني وحرق القنصلية في النجف، تلك المظاهرات التي راح ضحيتها الآلف من القتلى والجرحى من الشعب العراقي. 


وعلى الرغم من سوء تصرف إيران بتدخلاتها بالبلدان التي لا تريد من ورائها الا خيرات أراضيها دون النظر لحال الشعوب فيها، الأمر الذي زاد سوءًا بعد العقوبات التي فرضتها أمريكا بشأن الاتفاق النووي الإيراني التي شملت قطاعات في غاية الدقة والحساسية بالنسبة للاقتصاد الإيراني وقلصت إيرادات النفط والغاز والنقل النظام المصرفي ليتلقى الاقتصاد الإيراني أشد ضربة منذ تأسيس النظام الإيراني.  

وقد وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران أمام خيارين "إما تغيير السلوك أو انهيار الاقتصاد" إلا أن المسؤولين الإيرانيين أخذتهم العزة بالإثم إلا أن فضحت وضعهم لغة الأرقام لارتفاع الأسعار وصرف العملة مما أثار غضب الشارع الإيراني نفسه. 

تلك التراكمات كانت سبب في خلق حالة خوف في صف ميليشيا الحوثي في اليمن, التي هاجمت تظاهرات الشعب العراق وتبنى خطاب الإعلام الإيراني، واتهام العراقيين المتظاهرين بتنفيذ "مؤامرة" وحذر الإعلام الحوثي من أن استمرار التظاهرات العراقية لن يجعلها تتوقف في العراق وستشمل لاحقاً كل دول محور المقاومة.

وتعمدت وسائل الإعلام الحوثية استخدام لغة التهديد والتخويف للشعب اليمني الواقع تحت سيطرتهم من الخروج للتظاهر وتكرار المظاهرات العراقية.

 وعلق الكاتب والناشط اليمني همدان العلي بقوله: "أي انتصار يحققه أبناء العراق في سبيل تحرير بلادهم من الهيمنة الإيرانية، هو انتصار لنا نحن في اليمن، ويساعدنا ذلك في تحرير بلادنا من أذيال هذه الدولة الكهنوتية العنصرية المارقة".  

وتطغى بالوقت الحالي حالة من الاحتقان والغضب الصامت والغليان الذي يسبق مرحلة الانفجار، في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بفعل الهيمنة الإيرانية عبر أذرعها على الأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية التي ضاعفت متاعب اليمنيين، مما جعل ميليشيا الحوثي تلجأ للحالات السلمية والتسليم لما فرضته منظمة الأمم المتحدة في اتفاقية استكولهم، التي كان الحوثي يرفضها ودأب سابقاً بإفشال جميع بنودها, لكن تغير الوضع في الوقت الحالي وأخذ يسلم بها وينفذها على استحياء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سلوكيات سابقا تقرير تغيير المليشيات العقوبات إيران إرين

أخبار تهمك

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ ساعتين و 34 دقيقة

«يلا كورة حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول yallakora

منذ ساعتين و 55 دقيقة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

يلا كوره Watch Live| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. بأعلى جودة HD

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مشاهدة مباراة محمد صلاح| نتيجة مباراة ليفربول ضد شيفيلد| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر هدف salah

منذ ساعة و 21 دقيقة

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ ساعتين و 20 دقيقة

«اونلاين» يلاكوره: مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus liverpool رابط مباشر ليفربول filgoal

منذ ساعة و 22 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد | هدف محمد صلاح اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool Today

منذ ساعة

رابط مباشر الآن مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت حصري ليفربول اليوم بدون تقطيع

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ ساعتين و 36 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| هدف الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا كوره» مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش ليفربول beIN SPORT هدف محمد صلاح

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

ميليشيات الحوثي تستغيث بميليشيات الحشد الشعبي بالعراق

شاهد.. الحوثي يستغيث بميليشيات إيران بعد وقوع خسائر فادحة بالحديدة

نشطاء يتداولون فيديو يؤكد دعم إيران للميليشيات المسلحة لبسط نفوذها في المنطقة

قيادي أحوازي: طرد المليشيات الإيرانية تطهير جذري للإرهاب في المنطقة

صحيفة: لن يكون لمليشيا الحوثي أي وجود بدون النظام الإيراني

"حالة غليان".. هل تسقط "تظاهرات العراق" الميليشيات الإيرانية؟

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:56 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

10:55 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status