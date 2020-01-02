العقوبات على إيران تغير سلوك الميليشيات (تقرير)





وتطغى بالوقت الحالي حالة من الاحتقان والغضب الصامت والغليان الذي يسبق مرحلة الانفجار، في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بفعل الهيمنة الإيرانية عبر أذرعها على الأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية التي ضاعفت متاعب اليمنيين، مما جعل ميليشيا الحوثي تلجأ للحالات السلمية والتسليم لما فرضته منظمة الأمم المتحدة في اتفاقية استكولهم، التي كان الحوثي يرفضها ودأب سابقاً بإفشال جميع بنودها, لكن تغير الوضع في الوقت الحالي وأخذ يسلم بها وينفذها على استحياء.

وعلق الكاتب والناشط اليمني همدان العلي بقوله: "أي انتصار يحققه أبناء العراق في سبيل تحرير بلادهم من الهيمنة الإيرانية، هو انتصار لنا نحن في اليمن، ويساعدنا ذلك في تحرير بلادنا من أذيال هذه الدولة الكهنوتية العنصرية المارقة".