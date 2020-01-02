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تعرف على تفاصيل حفل تامر حسني القادم بمركز المنارة

الخميس 02/يناير/2020 - 11:46 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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يستعد النجم تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم لطلاب الاكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي "مودرن أكاديمي" وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات يوم الجمعة ٢٨ فبراير .


ويقدم حسني، في الحفل مجموعة كبيرة من أبرز اغانيه القديمة والحديثة وسط حضور كبير من طلاب الأكاديمية. كما يستعد حسني، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك في جدة يوم السبت الموافق ١١ يناير الحالي.


في سياق آخر. حقق فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، إيرادات تصل إلى 60 مليون بمصر وفي الدول العربية، وذلك بالرغم من عرض الفيلم بالسينمات في موسم غير موسم السينما المعتاد، بل في فترة إمتحانات وطقس سيء للغاية، ولكن الإيرادات حققت عكس المفروض أن يحدث في ظل هذه الظروف، وأثبتت شعبية حسني الكبيرة.

وتخطت ايرادات فيلم "الفلوس" في الشرق الوسط ايرادات جميع الأفلام الأجنبية حيث يأتي النجم المصري تامر حسني في الصدارة بالمركز الأول و يليه الممثل والمصارع العالمي "ذا روك" بفيلم چومانچي و يليهم فيلم فروزين2.

وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينه،خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".
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حفل تامر حسني تامر حسني المنارة

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