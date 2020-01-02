عاجل.. امتداد النيران إلى منزلين مجاورين لحريق مخزن أخشاب بالغربية

تسبب حريق هائل فى مخزن أخشاب فى إحدى قرى الغربية، إلى امتداد النيران في منزلين مجاورين، وذلك خلال محاولة قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران.



وكانت قرية شبرابيل التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، شهدت حريق هائل بمخزن أخشاب كبير مما أدى إلى اشتعال جميع محتوياته.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمخزن أخشاب داخل قرية شبرابيل.



على الفور انتقلت ٩ سيارات إطفاء من الحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخماده قبل وصوله للمباني المجاورة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.