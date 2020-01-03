أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-1-2020
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري
اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9735 جنيهًا
للشراء 16.0996 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8647 جنيهًا للشراء 18.0122 جنيهًا
للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.0770 جنيهًا للشراء 21.2498
جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.4539 جنيهًا للشراء 16.5855
جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.6842 جنيهًا للشراء 14.8015
جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2578 جنيهًا للشراء 4.2925
جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.6326 جنيهًا للشراء 53.1532
جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3483 جنيهًا للشراء 4.3835
جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2937 جنيهًا للشراء 2.3120
جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
15.9735
|
16.0996
|
يورو
|
17.8647
|
18.0122
|
جنيه إسترليني
|
21.0770
|
21.2498
|
فرنك سويسري
|
16.4539
|
16.5855
|
100 ين ياباني
|
14.6842
|
14.8015
|
ريال سعودي
|
4.2578
|
4.2925
|
دينار كويتي
|
52.6326
|
53.1532
|
درهم اماراتي
|
4.3483
|
4.3835
|
اليوان الصيني
|
2.2937
|
2.3120