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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-1-2020

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:10 ص
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أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم

تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي لتستقر اليوم الجمعة، مع إغلاق البنوك في عطلتها الأسبوعية، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.

أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9735 جنيهًا للشراء 16.0996 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم

اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.8647 جنيهًا للشراء 18.0122 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

جنيه إسترليني 21.0770 جنيهًا للشراء 21.2498 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر

فرنك سويسري 16.4539 جنيهًا للشراء 16.5855 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري

100 ين ياباني 14.6842 جنيهًا للشراء 14.8015 جنيهًا للبيع

 

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال سعودي 4.2578 جنيهًا للشراء 4.2925 جنيهًا للبيع

 

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم

دينار كويتي 52.6326 جنيهًا للشراء 53.1532 جنيهًا للبيع

 

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

درهم اماراتى 4.3483 جنيهًا للشراء 4.3835 جنيهًا للبيع

 

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم

اليوان الصيني 2.2937 جنيهًا للشراء 2.3120 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر


العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

15.9735

16.0996

يورو

17.8647

18.0122

جنيه إسترليني

21.0770

21.2498

فرنك سويسري

16.4539

16.5855

100 ين ياباني

14.6842

14.8015

ريال سعودي

4.2578

4.2925

دينار كويتي

52.6326

53.1532

درهم اماراتي

4.3483

4.3835

اليوان الصيني

2.2937

2.3120


أسعار سلة العملات الرئيسية:

ارتفع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.1170 دولار.

تراجع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 108.51 ين.

وصعد الدولار بنحو 0.8 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني  ليسجل 1.3145 دولار.

وارتفع  الدولار أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى 0.9714 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 96.805 .
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الكلمات المفتاحية

سعر الدينار الكويتي سعر الدولار المؤشر الرئيسي للدولار الجنيه الاسترليني اسعار العملات

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