أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-1-2020





أسعار العملات اليوم





تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي لتستقر اليوم الجمعة، مع إغلاق البنوك في عطلتها الأسبوعية، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.





أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9735 جنيهًا للشراء 16.0996 جنيهًا للبيع متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8647 جنيهًا للشراء 18.0122 جنيهًا للبيع متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 21.0770 جنيهًا للشراء 21.2498 جنيهًا للبيع متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.4539 جنيهًا للشراء 16.5855 جنيهًا للبيع متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.6842 جنيهًا للشراء 14.8015 جنيهًا للبيع اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2578 جنيهًا للشراء 4.2925 جنيهًا للبيع سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.6326 جنيهًا للشراء 53.1532 جنيهًا للبيع سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3483 جنيهًا للشراء 4.3835 جنيهًا للبيع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2937 جنيهًا للشراء 2.3120 جنيهًا للبيع متوسط سعر العملات اليوم فى مصر



العملة شراء بيع دولار أمريكي 15.9735 16.0996 يورو 17.8647 18.0122 جنيه إسترليني 21.0770 21.2498 فرنك سويسري 16.4539 16.5855 100 ين ياباني 14.6842 14.8015 ريال سعودي 4.2578 4.2925 دينار كويتي 52.6326 53.1532 درهم اماراتي 4.3483 4.3835 اليوان الصيني 2.2937 2.3120







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