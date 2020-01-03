أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-1-2020.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
765 إلى 767
|
عيار 22
|
710 إلى 712
|
عيار 21
|
678 إلى 680
|
عيار 18
|
581 إلى 583
|
عيار 14
|
452 إلى 453
|
عيار 12
|
387 إلى 389
|
الاونصة
|
24.098 إلى 24.169
|
الجنيه الذهب
|
5,424 إلى 5,440
|
الكيلو
|
774.857 إلى 777.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
788.28جنيه
|
49.14 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
7122.59جنيه
|
45.05 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
689.76جنيه
|
43.00 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
591.22جنيه
|
36.86 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
459.83جنيه
|
28.67 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
394.14جنيه
|
24.57 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
295.61جنيه
|
18.43 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,515 جنيه
|
1,528 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,518 جنيه
|
344.00 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
788,278 جنيه
|
49,141 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
2 يناير
|
788.28
|
689.76
|
591.22
|
459.83
|
394.14
|
1 يناير
|
783.11
|
685.24
|
587.24
|
456.81
|
391.55
|
31 ديسمبر
|
783.68
|
685.74
|
587.77
|
457.15
|
391.84
|
30 ديسمبر
|
781.66
|
683.97
|
586.97
|
455.97
|
390.83
|
29 ديسمبر
|
779.75
|
682.30
|
584.82
|
454.86
|
389.88
|
28 ديسمبر
|
779.75
|
682.30
|
584.82
|
454.86
|
389.88
|
27 ديسمبر
|
779.10
|
682.73
|
584.34
|
454.48
|
389.55
|
26 ديسمبر
|
779.82
|
682.36
|
584.87
|
454.89
|
389.91
|
25 ديسمبر
|
774.61
|
677.80
|
580.97
|
451.86
|
387.31
|
24 ديسمبر
|
774.46
|
677.67
|
580.86
|
451.77
|
387.23
|
23 ديسمبر
|
766.87
|
671.02
|
575.16
|
447.34
|
383.43
|
22 ديسمبر
|
762.95
|
667.60
|
572.60
|
445.06
|
381.48
|
21 ديسمبر
|
762.95
|
667.60
|
572.22
|
445.06
|
381.48
|
20 ديسمبر
|
762.60
|
667.29
|
571.96
|
444.85
|
381.48
|
19 ديسمبر
|
763.60
|
668.16
|
572.71
|
445.43
|
381.80
|
18 ديسمبر
|
762.23
|
666.96
|
571.68
|
444.63
|
381.11
|
17 ديسمبر
|
761.04
|
665.92
|
570.79
|
443.94
|
380.52