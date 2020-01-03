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أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-1-2020.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

توافقت أسعار الذهب مع توقعات بوابة "الفجر" وواصلت الارتفاع بعد أن حققت أسعار الذهب أعلى المكاسب السنوية منذ 2010 بنهاية تعاملات 2019، مع توقعات استمرار المعدن الأصفر في الارتفاع خلال العام الجاري، واستقر سعر الذهب في أول تعاملات 2020، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  591.22 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 689.76 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 788.28 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,518 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  591.22 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر689.76 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 788.28 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,518 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

765 إلى 767

عيار 22 

710 إلى 712

عيار 21

678 إلى 680

عيار 18

581 إلى 583

عيار 14

452 إلى 453

عيار 12

387 إلى 389

الاونصة

24.098 إلى 24.169

الجنيه الذهب

5,424 إلى 5,440

الكيلو

774.857 إلى 777.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 788.28جنيه      

 49.14 $

سعر الذهب عيار 22

 7122.59جنيه

 45.05 $

اسعار الذهب عيار 21

689.76جنيه       

43.00 $

اسعار الذهب عيار 18

 591.22جنيه

36.86 $

سعر الذهب عيار 14

459.83جنيه

28.67 $

سعر الذهب عيار 12

394.14جنيه

24.57 $

سعر الذهب عيار 9

295.61جنيه

18.43 $

اسعار أوقية الذهب

24,515 جنيه

1,528 $

اسعار جنيه الذهب

5,518 جنيه

344.00 $

اسعار كيلو الذهب

788,278 جنيه

49,141 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

2 يناير

788.28

689.76

591.22

459.83

394.14

1 يناير

783.11

685.24

587.24

456.81

391.55

31 ديسمبر

783.68

685.74

587.77

457.15

391.84

30 ديسمبر

781.66

683.97

586.97

455.97

390.83

29 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

28 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

27 ديسمبر

779.10

682.73

584.34

454.48

389.55

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52


أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.3 بالمائة ليسجل مستوى 1518.10 دولار للأوقية وهو الأعلى لهذا العقد.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.6 بالمائة ليسجل مستوى 1525.99 دولار للأوقية.


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