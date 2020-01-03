أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-1-2020.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"





أسعار الذهب اليوم





توافقت أسعار الذهب مع توقعات بوابة "الفجر" وواصلت الارتفاع بعد أن حققت أسعار الذهب أعلى المكاسب السنوية منذ 2010 بنهاية تعاملات 2019، مع توقعات استمرار المعدن الأصفر في الارتفاع خلال العام الجاري، واستقر سعر الذهب في أول تعاملات 2020، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 591.22 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 689.76 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 788.28 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,518 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة



سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 591.22 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 689.76 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 788.28 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,518 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 765 إلى 767 عيار 22 710 إلى 712 عيار 21 678 إلى 680 عيار 18 581 إلى 583 عيار 14 452 إلى 453 عيار 12 387 إلى 389 الاونصة 24.098 إلى 24.169 الجنيه الذهب 5,424 إلى 5,440 الكيلو 774.857 إلى 777.143 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 788.28جنيه 49.14 $ سعر الذهب عيار 22 7122.59جنيه 45.05 $ اسعار الذهب عيار 21 689.76جنيه 43.00 $ اسعار الذهب عيار 18 591.22جنيه 36.86 $ سعر الذهب عيار 14 459.83جنيه 28.67 $ سعر الذهب عيار 12 394.14جنيه 24.57 $ سعر الذهب عيار 9 295.61جنيه 18.43 $ اسعار أوقية الذهب 24,515 جنيه 1,528 $ اسعار جنيه الذهب 5,518 جنيه 344.00 $ اسعار كيلو الذهب 788,278 جنيه 49,141 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 2 يناير 788.28 689.76 591.22 459.83 394.14 1 يناير 783.11 685.24 587.24 456.81 391.55 31 ديسمبر 783.68 685.74 587.77 457.15 391.84 30 ديسمبر 781.66 683.97 586.97 455.97 390.83 29 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 28 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 27 ديسمبر 779.10 682.73 584.34 454.48 389.55 26 ديسمبر 779.82 682.36 584.87 454.89 389.91 25 ديسمبر 774.61 677.80 580.97 451.86 387.31 24 ديسمبر 774.46 677.67 580.86 451.77 387.23 23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43 22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48 21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48 20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48 19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80 18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11 17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52







أسعار الذهب عالميًا:





صعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.3 بالمائة ليسجل مستوى 1518.10 دولار للأوقية وهو الأعلى لهذا العقد.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.6 بالمائة ليسجل مستوى 1525.99 دولار للأوقية.







