مقتل 20 شخص في تحطم طائرة عسكرية غرب السودان

أعلن الجيش السوداني، سقوط طائرة عسكرية من طراز "إنتونوف 12" في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور غرب السودان مساء الخميس، ما أسفر عن مقتل ما لايقل من 20 شخصاً.







وكانت مواقع اخبارية سودانية قد أفادت في وقت سابق من يوم الخميس، بسقوط طائرة عسكرية من طراز انتونوف 12، بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور غرب السودان.







وسقطت الطائرة بعد 10 دقائق من إقلاعها من مطار "الشهيد صبيرة" بمنطقة كرك شرق المطار ما أسفر عن مقتل جميع ركابها.









وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن :" استشهد طاقم الطائرة المكون من سبعة افراد، أربعة ضباط وثلاثة رتب اخرى، إضافة لثلاثة قضاة، وثمانية ركاب بينهم أربعة أطفال".



