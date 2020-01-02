رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع كلوسيفسكي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي، ضم الجناح الدولي السويدي ديان كلوسيفسكي، لمدة أربعة أعوام ونصف قادماً من أتالانتا الإيطالي.













وقام النجم الشاب بالتوقيع على عقود إنتقاله رسمياً لقلعة البيانكونيري في مقر النادي بمدينة تورينو، رفقة المدير الرياضي بافيل نيدفيد.









وحضر اللاعب صباح اليوم لمدينة تورينو لإجراء الكشف الطبي الروتيني، قبل أن يوقع رسمياً مع الفريق.













وبلغت قيمة الصفقة مبلغ 49 مليون يورو حسب التقارير، على أن ينضم ليوفنتوس في الصيف المقبل.













وسيكمل ديان باقي الموسم بشكل طبيعي مع فريقه بارما، والذي بدأ معه الموسم معاراً من أتالانتا.









وخاض اللاعب 17 مباراة مع بارما في الدوري الإيطالي، مسجلاً أربعة أهداف، ومقدماً سبع تمريرات حاسمة.









وسيتقاضى الدولي السويدي مبلغ 2.5 مليون يورو سنوياً، في عقده الممتد مع يوفنتوس حتى صيف 2024.



