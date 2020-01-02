احتجاز طائرة "إير باص إيه 333" التركية في كيب تاون بأفريقيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الخميس، احتجاز إحدى طائراتها طراز إير باص إيه 333، في كيب تاون بجنوب إفريقيا.







ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الشركة القول، إنها على علم بالصعوبات التي تواجه الرحلة المتجهة من كيب تاون إلى إسطنبول.







وكشفت بيانات الطائرة أنها في وضعية احتجاز بالقرب من المدينة الجنوب إفريقية.