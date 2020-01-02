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احتجاز طائرة "إير باص إيه 333" التركية في كيب تاون بأفريقيا

الخميس 02/يناير/2020 - 11:13 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الخميس، احتجاز إحدى طائراتها طراز إير باص إيه 333، في كيب تاون بجنوب إفريقيا.



ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الشركة القول، إنها على علم بالصعوبات التي تواجه الرحلة المتجهة من كيب تاون إلى إسطنبول.



وكشفت بيانات الطائرة أنها في وضعية احتجاز بالقرب من المدينة الجنوب إفريقية.



وقال متحدث باسم الشركة رفض الكشف عن هويته، تمشياً مع سياسة الشركة، إن الشركة بصدد حل المشكلة.
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كيب تاون طائرة التركية احتجاز إير باص إيه 333 أفريقيا

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