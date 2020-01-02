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"بعلم مصر".. رامي جمال يستعين بأغنية لتعبير عن حبه للوطن

الخميس 02/يناير/2020 - 11:27 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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نشر الفنان رامي جمال، صورة علم مصر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" معلقه على الصورة قائلاً " يا بلادي انا بحبك يا بلادي".


وفي سياق منفصل رامي جمال، يستعد حاليًا لطرح ألبومه الجديد، يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء منهم: تامر حسين،أحمد المالكي،محمد أبو نعمة،رقية عبد العزيز أيمن بهجت قمر،أحمد تبارك،محمد عاطف، ، جمال الخولي،أحمد عرفان،شادي نور،طارق فيصل،مصطفى حسن.

ومن الملحنين: مدين، محمد أنيس، غريب،ياسر نور، بلال سرور، شريف بدر.
"بعلم مصر".. رامي جمال يستعين بأغنية لتعبير عن حبه للوطن
"بعلم مصر".. رامي جمال يستعين بأغنية لتعبير عن حبه للوطن
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الكلمات المفتاحية

رامي جمال

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