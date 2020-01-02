"بعلم مصر".. رامي جمال يستعين بأغنية لتعبير عن حبه للوطن

نشر الفنان رامي جمال، صورة علم مصر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" معلقه على الصورة قائلاً " يا بلادي انا بحبك يا بلادي".





وفي سياق منفصل رامي جمال، يستعد حاليًا لطرح ألبومه الجديد، يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء منهم: تامر حسين،أحمد المالكي،محمد أبو نعمة،رقية عبد العزيز أيمن بهجت قمر،أحمد تبارك،محمد عاطف، ، جمال الخولي،أحمد عرفان،شادي نور،طارق فيصل،مصطفى حسن.



ومن الملحنين: مدين، محمد أنيس، غريب،ياسر نور، بلال سرور، شريف بدر.