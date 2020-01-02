Advertisements
Advertisements
Advertisements

"في حالة زهول".. أحمد أمين في أحدث ظهور له

الخميس 02/يناير/2020 - 11:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
نشر الفنان احمد امين صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر "أمين" في هذه الصورة في مكان يشع منه اضاءة خفيفة، مرتدي تيشيرت من اللون الاسود.

وترك "أمين" التعليق للجمهور حيث علق أحدهم المتابعين قائلًا: "منور يا فنان، انت من اكتر الناس اللي بتضحكني وانا بتفرج عليك في البيت شكلي هتطرد قريب بحبك قوي.


وفي سياق أخر حصل "امين" على عدة جوائز منها جائزة من اتحاد المنتجين العرب، وجائزة أفضل برنامج كوميدي مهرجان الفضائيات العربية.


وقدم "امين" العديد من الاعمال الفنية منها القبطان عزوز، كوكب كراكيب، بسنت ودياسطي، الكنز، الوصية، نادي الرجال السري، بدل الحدوتة تلاتة، خلصانة بشياكة.
Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد | هدف محمد صلاح اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool Today

منذ ساعة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

«اونلاين» يلاكوره: مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus liverpool رابط مباشر ليفربول filgoal

منذ ساعة و 22 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| هدف الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا كورة حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول yallakora

منذ ساعتين و 55 دقيقة

«يلا كوره» مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش ليفربول beIN SPORT هدف محمد صلاح

منذ ساعة و 24 دقيقة

مشاهدة مباراة محمد صلاح| نتيجة مباراة ليفربول ضد شيفيلد| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر هدف salah

منذ ساعة و 21 دقيقة

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ ساعة و 21 دقيقة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ ساعتين و 22 دقيقة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ ساعتين و 36 دقيقة

يلا كوره Watch Live| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. بأعلى جودة HD

منذ ساعتين و 24 دقيقة

رابط مباشر الآن مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت حصري ليفربول اليوم بدون تقطيع

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ ساعتين و 20 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:56 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

10:55 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status