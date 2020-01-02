"في حالة زهول".. أحمد أمين في أحدث ظهور له

نشر الفنان احمد امين صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهر "أمين" في هذه الصورة في مكان يشع منه اضاءة خفيفة، مرتدي تيشيرت من اللون الاسود.



وترك "أمين" التعليق للجمهور حيث علق أحدهم المتابعين قائلًا: "منور يا فنان، انت من اكتر الناس اللي بتضحكني وانا بتفرج عليك في البيت شكلي هتطرد قريب بحبك قوي.





وفي سياق أخر حصل "امين" على عدة جوائز منها جائزة من اتحاد المنتجين العرب، وجائزة أفضل برنامج كوميدي مهرجان الفضائيات العربية.





وقدم "امين" العديد من الاعمال الفنية منها القبطان عزوز، كوكب كراكيب، بسنت ودياسطي، الكنز، الوصية، نادي الرجال السري، بدل الحدوتة تلاتة، خلصانة بشياكة.