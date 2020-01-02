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الحكومة الليبية المؤقتة تقرر عقد اجتماع طارئ.. الجمعة

الخميس 02/يناير/2020 - 10:26 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قررت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الخميس، عقد اجتماع طارئ الجمعة لتأكيد تسخير كل إمكانيات الحكومة لدعم المجهود الحربي، وبحث تداعيات إعلان تركيا إرسال قواتها العسكرية إلى ليبيا.

وفي وقت سابق الخميس، صادق البرلمان التركي على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها في طرابلس. 

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية تحرير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.

وأثار قرار البرلمان التركي، بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها المسلحة، استنكار وإدانة عدة دول عربية، حيث أدانت الخارجية المصرية بأشد العبارات القرار، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.

 وقالت جامعة الدول العربية إن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات تركية إلى ليبيا يعد إذكاءً للصراع الدائر بها.


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