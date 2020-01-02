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تدريبات برشلونة تزف خبراً سعيداً للجماهير

الخميس 02/يناير/2020 - 10:37 م
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بوابة الفجر
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أنهى فريق برشلونة أول تدريب له اليوم الخميس، عقب انتهاء فترة التوقف بسبب أعياد الميلاد استعداداً لمواجهة إسبانيول السبت المقبل، في الدوري الإسباني، وشهد التدريب عودة كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأرتورو فيدال.


وكان اللاعبون الثلاثة، إضافة إلى الحارس نيتو، قد حصلوا على إذن من مدرب الفريق، إرنستو فالفيردي، للاحتفال بأعياد الميلاد برفقة عائلاتهم في بلادهم، إلا أن الحارس البرازيلي عاد قبل الموعد المحدد بسبب إصابة الحارس تير شتيغن.


وشارك أيضاً في تدريب اليوم، من قطاع الناشئين كل من كويادو وكارليس بيريز وأنسو فاتي والحارس إنياكي بينيا.

 
وشهد التدريب غياب كل من أرثر ميلو وعثمان ديمبيلي.


وسيعود الفريق الكاتالوني للتدريبات غداً استعداداً لمواجهة إسبانيول السبت المقبل، على ملعب كورنيلا إل برات.

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