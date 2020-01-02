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النفط يرتفع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 02/يناير/2020 - 10:34 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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أنهت أسعار النفط أول جلسات العام الجديد اليوم الخميس، على ارتفاع بدعم من من البيانات الأولية حول المخزونات الأمريكية  في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبرالتي أظهرت تراجع بنحو 7.8 مليون برميل.

وكشف مسح حديث تراجع إنتاج أوبك النفطي إلى 29.55 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي بانخفاض 90 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق له.

وارتفع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 61.81 دولار للبرميل.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 66.31 دولار للبرميل.
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