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"بشخصيته الحقيقة".. خالد أبو بكر يجري حوار مع عشماوي في "الاختيار"

الخميس 02/يناير/2020 - 10:11 م
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خالد أبو بكر وأمير كرارة
خالد أبو بكر وأمير كرارة
الفجر الفني
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يجسد الإعلامي خالد أبو بكر، شخصيته الطبيعية في مسلسل "الاختيار" وهي عندما قام بإجراء حوار خاص ومباشر على الهواء مع الإرهابي هشام عشماوي وذلك أثناء إلقاء القبض عليه من قبل السلطات المصرية من لبيا وترحيله إلى مصر.


الاختيار بطولة " النجم أمير كرارة،  الذي يجسد شخصية الظابط المصري الشهيد المنسي، ومن المقرر أن ينافس  وتم التصوير داخل الطائرة الحقيقية التي أعادت الإرهابى الهارب، ويجسد دور عشماوى، الفنان أحمد العوضى.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، والعمل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.


يشار إلى أن خالد أبو بكر يقدم برنامج "كل يوم" على شاشة ON E، مع الإعلامية بسمة وهبة الذى انطلق أمس الأربعاء ويناقش الإعلاميان خالد أبو بكر وبسمة وهبة ، الرأى والرأى الآخر فى كافة القضايا، من خلال حلقات البرنامج.
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