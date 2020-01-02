أول تعليق للفائز بمليون دولار في برنامج الحلم



وأشار "الشماع"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه يعمل محاسب في قطاع البترول، ولديه بنتين، مضيفا: "أحلامي كانت عبيطة منذ سنوات، لذلك لم أفز، ولكن عندما فكرت في مستقبل بناتي فزت".



وأضاف أن كل أحلامه أنه يطمئن على مستقبل بناته، معقبا: "أحد أصدقائي قالي ازرع شعر"، موضحا أنه سيستمر في عمله، ولن يستثمر المبلغ في أي مشروع لعدم خبرته في قطاع التجارة.



قال مازن الشماع، الفائز بالمليون دولار في برنامج الحلم، إنه يشارك في البرنامج منذ 7 سنوات، موضحا أنه لم يصدق خبر الفوز، وأصيب بحالة من الذهول فور معرفته.