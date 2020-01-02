Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق للفائز بمليون دولار في برنامج الحلم

الخميس 02/يناير/2020 - 10:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال مازن الشماع، الفائز بالمليون دولار في برنامج الحلم، إنه يشارك في البرنامج منذ 7 سنوات، موضحا أنه لم يصدق خبر الفوز، وأصيب بحالة من الذهول فور معرفته.

وأشار "الشماع"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه يعمل محاسب في قطاع البترول، ولديه بنتين، مضيفا: "أحلامي كانت عبيطة منذ سنوات، لذلك لم أفز، ولكن عندما فكرت في مستقبل بناتي فزت".

وأضاف أن كل أحلامه أنه يطمئن على مستقبل بناته، معقبا: "أحد أصدقائي قالي ازرع شعر"، موضحا أنه سيستمر في عمله، ولن يستثمر المبلغ في أي مشروع لعدم خبرته في قطاع التجارة.
Advertisements

أخبار تهمك

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ أقل من ساعتين

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 11 دقيقة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ ساعة

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

منذ ساعة و 15 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| هدف الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ حوالي 9 ساعات

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا كورة حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول yallakora

منذ ساعة و 24 دقيقة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ أقل من ساعة

الأهلي يوافق على بيع نجم الفريق ويحدد سعر الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ أقل من ساعة

يلا كوره Watch Live| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. بأعلى جودة HD

منذ أقل من ساعة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 7 ساعات

رابط مباشر الآن مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت حصري ليفربول اليوم بدون تقطيع

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:56 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

يلا كوره Watch Live| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. بأعلى جودة HD

09:52 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status