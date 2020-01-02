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الإمارات تدين الاعتداء على سفارة واشنطن في بغداد

الخميس 02/يناير/2020 - 10:20 م
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بوابة الفجر
وكالات
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دانت واستنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، الاعتداء على سفارة واشنطن في بغداد، مؤكدة أنه مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية. 

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، إن محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تمثل تصعيدا خطيرا على مستوى القانون الدولي.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

وإثر ذلك أعلنت السفارة الأمريكية في العراق تعليق جميع العمليات القنصلية حتى إشعار، بسبب هجمات المليشيات على مجمع السفارة.

ونصحت السفارة رعاياها الأمريكيين بعدم الاقتراب من مقرها في بغداد، مضيفة أن القنصلية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات وتقديم الخدمات للأمريكيين.

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