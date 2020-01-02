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مدرب أسوان: الزمالك فاز بفرق الخبرات والامكانيات

الخميس 02/يناير/2020 - 10:11 م
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بوابة الفجر
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علق مجدي عبد العاطي مدرب فريق أسوان على الهزيمة اليوم أمام الزمالك بهدفين مقابل لاشئ في بطولة الدوري المصري الممتاز.


وقال عبد العاطي في المؤتمر الصحفي اليوم: الاستحواذ كان سلبي، اغلب التغييرات كانت هجومية، لكن غاب التوفيق عن المباراة، الزمالك فاز بفرق الخبرات والامكانيات.


واضاف: هناك غيابات مؤثرة للغاية في الخط الهجومي، وسوف يكون هناك تدعيم في الفترة الحالية.


وتابع: اسم الزمالك أكبر، استقالتي المباراة الماضية من المفترض أن تؤثر بالايجاب على اللاعبين وليس سلبا، أستقالتي كانت لرفع الحرج عن مجلس الإدارة، لكن حاليا أنا مستمر مع الفريق.

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