مدرب أسوان: الزمالك فاز بفرق الخبرات والامكانيات

علق مجدي عبد العاطي مدرب فريق أسوان على الهزيمة اليوم أمام الزمالك بهدفين مقابل لاشئ في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العاطي في المؤتمر الصحفي اليوم: الاستحواذ كان سلبي، اغلب التغييرات كانت هجومية، لكن غاب التوفيق عن المباراة، الزمالك فاز بفرق الخبرات والامكانيات.









واضاف: هناك غيابات مؤثرة للغاية في الخط الهجومي، وسوف يكون هناك تدعيم في الفترة الحالية.









وتابع: اسم الزمالك أكبر، استقالتي المباراة الماضية من المفترض أن تؤثر بالايجاب على اللاعبين وليس سلبا، أستقالتي كانت لرفع الحرج عن مجلس الإدارة، لكن حاليا أنا مستمر مع الفريق.



