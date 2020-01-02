كرم جبر: "ما شفتش حد بيكره مصر زي الإخوان"

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن جماعة الإخوان الإرهابية تكره مصر بصورة كبيرة، معقبًا: "ما شفتش حد بيكره مصر زي الإخوان، وكأنهم شربوا من نهر النيل سم، وليس مياها".



وشدد "جبر"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، على ضرورة الاصطفاف وراء الدولة المصرية في أي إجراء تتخذه في الأزمة الليبية، ولا نسمح بالشوشرة أو أي شيء على هذا النحو.



ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن مواجهة الإعلام الإخواني لا يكون من خلال حجب بعض المواقع، ولكن من خلال مواجهة الشائعات بنشر المعلومات الصحيحة، مشيرًا إلى أن منهج الإخوان قائم على الكذب، والكثير من المواطنين أصبحوا لا يصدقوا إعلام الإخوان، ولكن أجهزة الإعلام عليها أن ترد على الشائعات أول بأول وتوضيح الحقائق.

