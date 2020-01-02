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كرم جبر: "تركيا بتلعب بالنار"

الخميس 02/يناير/2020 - 10:15 م
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كرم جبر
كرم جبر
كساب أحمد
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قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه يثق تمامًا في الإجراءات التي ستتخذها القيادة المصرية ضد التدخلات التركية في ليبيا، خاصة وأن الإدارة السياسية لديها مخزون استراتيجي يؤهلها لاتخاذ القرارات السلمية، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على الحفاظ على الأمن القومي بكل السبل.

وتابع "جبر"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن مصر لن تسمح بتحول ليبيا لمستنقع يصدر لمصر الإرهاب، خاصة أن الحدود المصرية الليبية تصل لـ1200 كيلو متر، معقبًا: "اللي هيدخل مصر من الإرهابيين، مش هيخرج منها، وهيدفن فيها".

وتابع أن الموقف التركي همجي، وليس من حق أنقرة إرسال أي قوة عسكرية، في ظل حظر مجلس الأمن الدولي مثل هذه الأمور في ليبيا، معقبًا: "تركيا بتلعب بالنار، وعلى الإعلام أن لا يصعد ويلتزم بالبيانات الرسمية".
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الكلمات المفتاحية

ليبيا كرم جبر توك شو تركيا اخبار مصر

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