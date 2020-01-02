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شاهد عيان يروي تفاصيل واقعة التحرش بفتاة المنصورة
الخميس 02/يناير/2020 - 10:13 م
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هدى عبدالرازق
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كشف سلامة أحمد سلامة، الشاب الذي أنقذ فتاة المنصورة من التحرش، تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنه كان يجلس مع أصحابه، وفوجئوا بوجود فتاتين وحولهم تجمع كبير من الشباب.
وأشار "فايق"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنهم حاولوا الدفاع عنهما ولم يتمكنوا في البداية، حتى خلعوا "أحزمة البناطيل" هو وأصدقائه حتى يبعدوا الشباب عن الفتاتين.
وأضاف الشاهد العيان: "المنظر يصعب على أي حد، وإحنا اتحطينا في الموقف، والوضع لا يرضي أحد"، منوها بأن الفتاتين حاولا الاحتماء بمحل موبيلات، ولكن تجمع الشباب كان كبير جدا.
وأشار "فايق"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنهم حاولوا الدفاع عنهما ولم يتمكنوا في البداية، حتى خلعوا "أحزمة البناطيل" هو وأصدقائه حتى يبعدوا الشباب عن الفتاتين.
وأضاف الشاهد العيان: "المنظر يصعب على أي حد، وإحنا اتحطينا في الموقف، والوضع لا يرضي أحد"، منوها بأن الفتاتين حاولا الاحتماء بمحل موبيلات، ولكن تجمع الشباب كان كبير جدا.
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