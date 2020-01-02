رأي الشارع في ليفربول عن محمد صلاح (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، تقريرًا مصورًا، يرصد آراء المواطنين في ليفربول عن اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي.



وقالت إحدى الفتيات: "أحب أخلاقه الجيدة وإحساسه بالعطف، وأشعر أنه يحترم ثقافته جيدًا، وهو جيد جدًا"، متابعة: "محمد صلاح متمسك جدًا بأخلاقه الإسلامية".



وأضافت: "محمد صلاح مسلم جيد جدًا وأنا فخورة به"، في حين أشادت به الأخرى، قائلة: "يمثل بشكل جيد العرب والمسلمين".

