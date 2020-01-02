Advertisements
Advertisements
Advertisements

رأي الشارع في ليفربول عن محمد صلاح (فيديو)

الخميس 02/يناير/2020 - 10:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
عرض الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، تقريرًا مصورًا، يرصد آراء المواطنين في ليفربول عن اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي.

وقالت إحدى الفتيات: "أحب أخلاقه الجيدة وإحساسه بالعطف، وأشعر أنه يحترم ثقافته جيدًا، وهو جيد جدًا"، متابعة: "محمد صلاح متمسك جدًا بأخلاقه الإسلامية".

وأضافت: "محمد صلاح مسلم جيد جدًا وأنا فخورة به"، في حين أشادت به الأخرى، قائلة: "يمثل بشكل جيد العرب والمسلمين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي ليفربول مو صلاح محمد صلاح توك شو

أخبار تهمك

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

يلا كوره Watch Live| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. بأعلى جودة HD

منذ أقل من ساعة

«يلا كورة حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول yallakora

منذ ساعة و 27 دقيقة

كارتيرون يزف خبرا سعيدا لجماهير الزمالك.. ويتحدث عن بديل حامد وفرجاني

منذ 33 دقيقة

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ أقل من ساعة

الأهلي يوافق على بيع نجم الفريق ويحدد سعر الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| هدف الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ ساعة و 8 دقيقة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 7 ساعات

رابط مباشر الآن مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت حصري ليفربول اليوم بدون تقطيع

منذ ساعة و نصف

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ ساعة و 6 دقيقة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ أقل من ساعة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

كواليس بكاء محمد صلاح بسبب المحمدي

محمد صلاح: الضغوط لا تقلقني.. والمصريين شعبي وأشعر بالسعادة والحب بسببهم

"فيفا" يتغزل في أخلاق محمد صلاح بسبب طفل سوري

المطربة الأردنية نداء شرارة تُهدي محمد صلاح أغنية "خليك انت أقوي" (فيديو)

تامر أمين يطالب محمد صلاح بترك ليفربول حال تعاقد النادي مع مهاجم إسرائيلي (فيديو)

حوار - دوكوفيتش: بوطيب سيفيد الزمالك كثيرًا.. وليفربول سيتوج بالدوري بفضل محمد صلاح

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:56 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

يلا كوره Watch Live| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. بأعلى جودة HD

09:52 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status