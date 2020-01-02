البابا ثيودروس يحتفل مع نزلاء دار المسنين بكعكة الفاسيلوبيتا

احتفل قداسة البابا ثيودروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، أمس الأربعاء، بتقطيع كعكة الفاسيلوبيتا مع مع نزلاء دار المسنين التابعة للجمعية اليونانية بالإسكندرية، بعيد رأس السنة.



ويعد الإحتفال بتقطيع كعكة الفاسيلوبيتا تقليد الكنيسة اليونانية الارثوذكسية، ذلك حسب تاريخ الكنيسة.



يذكر أن قداسة البابا ثيودروس الثاني، قد ترأس، صباح الأربعاء، قداس عيد الميلاد المجيد من بكاتدرائية القديس نيقولاوس بالقاهرة.



وبدأ صلاة القداس الإلهي برفع بخور، بمشاركة لفيف من كبار المطارنة والأساقفة والكهنة ببطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.



وتخلل القداس الإلهي بباقة من الترانيم والتراتيل الروحية وألحان الميلاد بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة، وسط حضور شعبي كبير.

