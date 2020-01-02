أول قرار رسمي من الزمالك اعتراضاً على التحكيم

طالب مجلس إدارة الزمالك اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري.









ويرفض الزمالك التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور معترضاً على بعض قرارات حكم مباراة الفريق أمام أسوان.







