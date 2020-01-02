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'المصورين الصحفيين' توزع جوائز مصر 2019 لأفضل صورة صحفية

الخميس 02/يناير/2020 - 10:00 م
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بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن - تصوير: محمد فتحي
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نظمت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، اليوم، معرض صور "مسابقة مصر 2019 لأفضل صورة صحفية" بساقية الصاوي.

وبدأت الشُعبة منذ الأمس، الإعداد للمعرض، وتعليق صور الزملاء المشاركين، بالإضافة إلى الجوائز والتجهيزات.

جاء ذلك بحضور كوكبة من شيوخ وأساتذة التصوير الصحفي، والتي تعد المسابقة الأكبر والأهم في مصر في مجال التصوير الصحفي، وتُقام سنويًا منذ عام 2007، على غرار مسابقة World Press Photo.

وكان على رأس المشاركين، أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، وتعد هذه أول مشاركة له بعد توليه حقيبة الوزارة.

وجاء المعرض بمشاركة 150 مصور، وعُرض خلال حفل الافتتاح أكثر من 250 عملًا تُعبر عن أهم أحداث عام 2019، ويشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين وتسليم الجوائز لأفضل صورة صحفية لعام 2019، في الفروع الخبرية والرياضية والحياة اليومية والقصص المصورة، ولأول مرة تضم المسابقة فرعًا لطلاب الجامعات.

كما تم تسليم جائزة لأفضل فيديو صحفي، وتكريم بعض رواد التصوير الصحفي في مصر.
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