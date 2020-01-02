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حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في البحيرة 15 يوما

الخميس 02/يناير/2020 - 09:59 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل 
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قررت نيابة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حبس ثلاثة مواطنين من مركز إيتاى البارود، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الإنضمام والترويج لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

والمتهمون هم: عصام محمد عبدالعليم، ربيع راتب، علي شعبان ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
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الكلمات المفتاحية

جماعة إرهابية التحقيقات البحيرة إيتاى البارود

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