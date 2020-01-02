بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بق مباشر في الدوري الانجليزي، ومباراة الجولة 21 من البريمرليج الذي يشهد تألق وتفوق الريدز ليفربول بشكل واضح، وأجمع المحللين أن الدوري ذهب إلى ليفربول مع نهاية الدور الأول فيمتلك ليفربول 55 نقطة قبل مباراة شيفيلد ويبتعد برصيد 10 نقاط عن المركو الثاني ليستر سيتي ويتبقى للريدز مباراة مؤجلة.





مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

بث مباشر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في مباراة الجولة 21 من الدوري الانجليزي والتي يستضيفها ملعب آنفيلد مقعل فريق ليفربول، الذي يسعى لتحقيق الانتصار ومواصلة الصدارة بدون هزيمة واحدة في الدوري الذي يُقدم فيه يورجن كلوب ولاعبيه موسم رائع جداً.





بطاقة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

البطولة الدوري الانجليزي

الجولة الأسبوع 21

موعد المباراة 02-01-2020

توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 2

معلق المباراة علي محمد علي

ملعب المباراة آنفيلد

بث مباشر

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