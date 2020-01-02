ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على أسوان

حقق نادى الزمالك الفوز على نظيره أسوان ضمن مباريات الجولة ال 11 من بطولة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولى بهدفين دون رد.





وسجل هدفي الزمالك كل من مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو ليفوز الزمالك بالمباراة ويصعد للمركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.





وأقيمت اليوم 3 مباريات ببطولة الدوري المصري فى ختام الجولة 11 الأولى فاز فريق حرس الحدود على فريق بيراميدز بهدف دون رد وأيضًا فاز المصري على نادى سموحة ليحسن ترتيبه فى جدول الدوري.





ترتيب هدافي الدورى المصرى بعد فوز الزمالك على أسوان:





عبدالله السعيد لاعب بيراميدز 9 أهداف

محمد شريف لاعب إنبي 7 أهداف

حسام حسن لاعب سموحة 6 أهداف

وليد سليمان لاعب الأهلي 5 أهداف

رمضان صبحي لاعب الأهلي 4 أهداف

عمرو الحلواني لاعب حرس الحدود 4 أهداف

أحمد شرويدة لاعب حرس الحدود 4 أهداف

محمد سالم لاعب المقاولون العرب 4 أهداف

محمد سمير لاعب المقاولون العرب 4 أهداف

محمد رزق لاعب الاتحاد السكندري 4 أهداف

أوميد أوكري لاعب أسون 4 أهداف

محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي 3 أهداف

حسين الشحات لاعب الأهلي 3 أهداف

مصطفي محمد لاعب الزمالك 3 أهداف

رامى صبري لاعب إنبي 3 أهداف

إيدو موسيس لاعب مصر المقاصة 3 أهداف

ناصر ماهر لاعب سموحة 3 أهداف

سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب 3 أهداف

مروان حمدي لاعب المقاولون العرب 3 أهداف.





يذكر أن النادي الأهلي قد فاز أمس على فريق مصر المقاصة بهدفين دون رد ليتربع على ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة من الفوز فى كل المباريات التى خاضها الفريق 9 مباريات.



