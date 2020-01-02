تفاصيل إشهار بريطاني إسلامه بسبب محمد صلاح



وأشار "فايق"، خلال برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، إلى أن سبب إشهار بين بيرد لإسلامه هو إعجابه بمحمد صلاح وأخلاقه وسلوكياته، منوهًا بأن المواطن البريطاني أكد أنه قبل إقدامه على إعلان إسلامه كان يراقب تصرفات محمد صلاح مع الناس.



وأَضاف الإعلامي، أن المواطن البريطاني أكد أنه قرر التعمق في الإسلام لإعجابه بنموذج محمد صلاح حتى أشهر إسلامه، لافتًا إلى أن هناك جرافيتي لمحمد صلاح في أحد أشهر شوارع ليفربول يجعلنا نشعر بالفخر.



كشف الإعلامي أحمد فايق، إن مواطن بريطاني يدعى بين بيرد من ليفربول، كان يكره الإسلام والمسلمين، ولكن بعد معرفته باللاعب محمد صلاح بدأت فكرته عن الإسلام تتغير، حتى أنه أشهر إسلامه.