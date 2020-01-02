هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بفستان عاري.. والجمهور يعلق (صور)

اشعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، السوشيال ميديا بعد ظهورها بفستان شبه عاري، أثناء تقدمها حفل غنائي لها.







وظهرت هيفاء وهبي، وهي ترتدي فستان، شفاف وقصير بلون الذهبي، وحرصت أن تكون بميكب هادئ مع تسريحة شعر جديدة ومختلفة، لستتفبل العام الجديد بإطلالة خاصة.









ولاقت إطلالة هيفاء وهبي، العديد من التفاعل من قبل الجمهور، رغم ان البعض أنتقد ظهورها بإطلالة شبه عارية بحفلاتها الغنائية التي تقدمها.









أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، ثاني حفلاتها برأس السنة داخل فندق فورسيزونز نايل .



واشعلت هيفاء الحفل بعدد كبير من أغانيها الاستعراضية المميزة منها " يا ابن الحلال" ،"رجب" ، "انا هيفا" .. وغيرها ممن طالب بها المعجبين علي مدي ساعة ونصف الساعة.