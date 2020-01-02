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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت بلس رابط ماتش ليفربول يلا كورة

الخميس 02/يناير/2020 - 09:05 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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  كورة أونلاين تابع البث الحي المباشر لمواجهة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق شيفيلد يونايتد اليوم الخميس 2 يناير KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون YALA KOORA من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

يلا كورة وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة YALA SHOOOT PLUS بشكل حصري عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات GOAL KOORA حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول وفريق شيفيلد يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

جول كورة ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني KOORAHD والذي فاز على حساب فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب السانت جيمس بارك COOL KOORA.

يلا شوت حصري وكان قد فاز الريدز بصعوبة على فريق ولفرهامبتون منذ ثلاثة أيام في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد KOORA STAR واحرز اللاعب السنغالي ساديو ماني هدف المباراة الوحيد في اللقاء قبل نهاية الشوط الأول BEIN MATSH.

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