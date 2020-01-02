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تشكيل ليفربول الرسمي ضد شيفيلد يونايتد| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز live

الخميس 02/يناير/2020 - 08:56 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
أحمد عصام
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 أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : أليسون.
خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون.
خط الوسط : هندرسون - نابي كيتا - فينالدوم.
خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد :-
وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق شيفيلد يونايتد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساء الخميس بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي فاز على حساب فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب السانت جيمس بارك.

وكان قد فاز الريدز بصعوبة على فريق ولفرهامبتون منذ ثلاثة أيام في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد، واحرز اللاعب السنغالي ساديو ماني هدف المباراة الوحيد في اللقاء قبل نهاية الشوط الأول.

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