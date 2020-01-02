وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد سوهاج الرئيسي بعد تطوريه





زار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء/ طارق الفقي محافظ سوهاج يرافقهما المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات مركز مبيعات سنترال سوهاج شرق.





وخلال الزيارة اطلع طلعت على خدمات الاتصالات المتكاملة التي يقدمها مركز مبيعات سنترال سوهاج شرق للمواطنين والتي تشمل استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الجديدة، وبيع الخواص المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلى والمباشر والدولي، والتلغراف والفاكس، وكذلك بيع الكروت المنزلية ، والاستعلام وتحصيل الفواتير، بالإضافة الى تقديم خدمات الدعم الفني للإنترنت والمحمول.





كما قام الوزير والمحافظ بافتتاح مركز الخدمات البريدية " سوهاج الرئيسي" الذي تم تطويره ليقدم كافة الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين من خلال موظفين مدربين على أعلى مستوى لتقديم جميع الخدمات للعملاء بكفاءة عالية على مدار اليوم.





وأشار عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد إلى أن مكاتب البريد أصبحت تقدم العديد من خدمات الحكومة الالكترونية بكل كفاءه ويسر بعد تطويرها وتحويلها إلي مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الانظمة والحلول التكنولوجية المتطورة وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري بهدف احداث نقلة نوعية في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يستطيع المواطن من خلالها سداد مخالفات المرور والحصول علي براءة الذمة واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومي وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة الى كافة الخدمات المالية والبريدية الأخرى.