يلاكورة مشاهدة مباراة الزمالك واسوان بث مباشر بدون تقطيع في الوري المصري| طرد طارق حامد| رابط ماتش الزمالك on zamalek

وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA STAR ضد نظيره نادي أسوان اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان اليوم في الدوري المصري الممتاز

وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره نادي أسوان اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق حاتم بطيشة وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق محمد الكواليني.





بث مباشر لمباراة الزمالك وأسوان اليوم في الدوري المصري الممتاز

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي أسوان اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي أسوان اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك KORA LIVE في المركز السابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي أسوان YALLA SHOOT في المركز السابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط من أصل 10 مباريات خاضها حتى الآن.



