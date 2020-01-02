إيران: مقتل 631 شخصاً على الأقل في الاحتجاجات

أعلن موقع للمعارضة الإيرانية على الإنترنت، اليوم الخميس، مقتل631 شخصاً في الاضطرابات التي شهدتها البلاد في نوفمبرالماضي.





ويختلف الرقم عن إحصاء رويترز الذي أفاد بوفاة 1500 شخص، والعدد الذي أعلنته منظمة العفو الدولية وهو 300.





ونفت السلطات الإيرانية صحة العددين.





وقال موقع كلمة الإصلاحي الإيراني: "طبقاً لنشرة رسمية سرية قُتل 631 شخصاً على الأقل في الاضطرابات.. معظمهم من ذوي الدخول المنخفضة".





وخرج مئات من الشبان وأبناء الطبقة العاملة إلى شوارع إيران في 15 نوفمبر للاحتجاج على رفع أسعار الوقود.





وأخذت الاحتجاجات منحى سياسياً حين أحرق المتظاهرون صوراً لمسؤولين كبار وطالبوا بتنحي رجال الدين عن الحكم.