Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيران: مقتل 631 شخصاً على الأقل في الاحتجاجات

الخميس 02/يناير/2020 - 08:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن موقع  للمعارضة الإيرانية على الإنترنت، اليوم الخميس، مقتل631 شخصاً في الاضطرابات التي شهدتها البلاد في نوفمبرالماضي.

ويختلف الرقم عن إحصاء رويترز الذي أفاد بوفاة 1500 شخص، والعدد الذي أعلنته منظمة العفو الدولية وهو 300. 

ونفت السلطات الإيرانية صحة العددين.

وقال موقع كلمة الإصلاحي الإيراني: "طبقاً لنشرة رسمية سرية قُتل 631 شخصاً على الأقل في الاضطرابات.. معظمهم من ذوي الدخول المنخفضة".

وخرج مئات من الشبان وأبناء الطبقة العاملة إلى شوارع إيران في 15 نوفمبر للاحتجاج على رفع أسعار الوقود.

وأخذت الاحتجاجات منحى سياسياً حين أحرق المتظاهرون صوراً لمسؤولين كبار وطالبوا بتنحي رجال الدين عن الحكم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل الاحتجاجات إيران 631 شخص

أخبار تهمك

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد فضل

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا على طريقة إنزاجي ضد برشلونة (فيديو)

منذ ساعة

يلاكورة مشاهدة مباراة الزمالك واسوان بث مباشر بدون تقطيع في الوري المصري| طرد طارق حامد| رابط ماتش الزمالك on zamalek

منذ نصف ساعة

الأهلي يوافق على بيع نجم الفريق ويحدد سعر الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يستعد لضم صفقة مزدوجة هي الأغلي في التاريخ

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| هدف الزمالك ON SPORT

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة.. نبأ سار لجماهير برشلونة بشأن نجم الفريق المصاب

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك الان مباشر| شاهد مباراة الزمالك اليوم بث مباشر بدون تقطيع| zamalek channel

منذ أقل من ساعتين

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ حوالي 7 ساعات

أرتيتا يقلب الطاولة على برشلونة.. أرسنال يقترب من خطف نجم البارسا

منذ ساعة و نصف

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

الحرس الثوري الإيراني يحذر من اتخاذ إجراءات "حاسمة" إذا استمرت الاضطرابات

مقتل 115 شخصًا على يد الأمن فى الاحتجاجات الإيرانية

العراق: مقتل 5 متظاهرين وإصابة 18 آخرين في مواجهات في النجف

معارض إيراني: السلطات تتعامل كالشاة مع الاحتجاجات الأخيرة

"العفو الدولية": ارتفاع حصيلة قمع الاحتجاجات الإيرانية إلى 208 قتيل

روحاني يدعو إلى إطلاق سراح المحتجين العُزل

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:06 م

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| هدف الزمالك ON SPORT

07:11 م

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

05:16 م

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

02:11 م

مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا على طريقة إنزاجي ضد برشلونة (فيديو)

08:16 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status