تعرف على السيرة الذاتية لوزير المالية الجديد "عبد الرحمان الخشتالي"..

أعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، اليوم الخميس 2 جانفي 2020، عن تعيين عبد الرحمان الخشتالي وزيرا للمالية.





وعبد الرحمان الخشتالي من مواليد 5 جويلية 1964 بالرديف، وكا قد شغل منصب مراقب عام المالية منذ عام 2006 وهو حاصل على درجة الماجستير في الخبرة المحاسبية (IHEC ، 1998) شهادة تخصص في المحاسبة العامة (1992) وشهادة الدراسات من معهد المحاسبة العامة (باريس ، 1991) ، حصل على جائزة رئيس الجمهورية في جويلية 1993.



