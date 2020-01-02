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تعرف على السيرة الذاتية لوزير المالية الجديد "عبد الرحمان الخشتالي"..

الخميس 02/يناير/2020 - 08:44 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، اليوم الخميس 2 جانفي 2020، عن تعيين عبد الرحمان الخشتالي وزيرا للمالية.

وعبد الرحمان الخشتالي من مواليد 5 جويلية 1964 بالرديف، وكا قد شغل منصب مراقب عام المالية منذ عام 2006 وهو حاصل على درجة الماجستير في الخبرة المحاسبية (IHEC ، 1998) شهادة تخصص في المحاسبة العامة (1992) وشهادة الدراسات من معهد المحاسبة العامة (باريس ، 1991) ، حصل على جائزة رئيس الجمهورية في جويلية 1993.

كما تم تعيين الخشتالي في الهيئة العامة للرقابة المالية في 1992 وسيتولى مهام مختلفة من الرقابة المتعمقة في قطاعات البنوك والمستشفيات وغيرها، إضافة إلى تعيينه سنة 2008  مديرا عامًا للخطوط التونسية قبل أن يتولى وحدة إدارة الميزانية الموضوعية في وزارة المالية ثم كاتب دولة لدى وزير المالية.
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