نتيجة مباراة الزمالك ضد أسوان اليوم 2 / 1 / 2019 في الدوري المصري الممتاز Zamalek Egypt

مشاهدة بث مباشر لمباريات الدوري المصري الممتاز (كورة لايف)| متابعة البث المباشر (كورة ستار) لمباراة الزمالك ضد فريق أسوان مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، حيث يسعي الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.





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الزمالك يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين، بينما يتواجد فريق أسوان بالمركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصار وحيد و4 تعادلات و5 هزائم.





بث مباشر مباراة الزمالك ضد أسوان اليوم الخميس| كورة أونلاين مشاهدة بث مباشر مباريات الكرة المصرية:

تنطلق أحداث ا لمواجهة المثيرة بين الزمالك وأسوان في الجولة الـ11 من الدوري الممتاز، اليوم الخميس 2 يناير 2020، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت على تردد 10853 افقي، قناة تايم سبورت على تردد 11449 أفقي، كما يمكن متابعة بث مباشر cool kora بجودة فائقة للمباراة عبر موقعنا.





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الزمالك يتفوق على فريق أسوان في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث تقابل الفريقين في 18 مباراة، فاز الأبيض في 12 مباراة، بينما تعادل الفريقين في 6 مباريات، ولم يفز ممثل الجنوب في أي مباراة.





ولم ينجح فريق أسوان في تسجيل أي أهداف في شباك الزمالك منذ أكتوبر 1999 عندما فاز الأبيض 5 – 2 وسجل هدف الفريق الجنوبي لاساك لاوال، وبشير التابعي بالخطأ في مرماه.



