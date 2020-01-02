نتيجة مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر اليوم بتاريخ 01/02‏/2020 بالدوري المصري yallakora

رابط مشاهدة البث مباشر لمباراة الزمالك وأسوان كورة لايف kora live مساء اليوم الخميس الموافق ٢ يناير 2020، على ملعب استاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لموسم الدوري المصري الممتاز موسم 2019 / 2020.

موعد مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الزمالك وأسوان ، اليوم الخميس ، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة اون سبورت وقناة تايم سبورت ؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز .

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