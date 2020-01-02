الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 3 يناير 2020، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، معتدل جنوبًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.



وحذرت الأرصاد، من ظهور السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، تكون غزيرة ورعدية وتصل إلى الوجه البحري والقاهرة، ومناطق من شمال الصعيد.



وأضافت أن الرياح الجنوبية الغربية تنشط، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

