يلا شوت Elazamelk مشاهدة مباراة الزمالك واسوان بث مباشر الشوط الثاني الزمالك ضد اسوان kora on line

مباراة الزمالك واسوان مباراه بين صاحب المركز السابع فريق الزمالك وصاحب المركز السابع عشر فريق اسوان يفرق بين الفريقين 10 مراكز فى بطوله الدورى مباراه ضمن مباريات الدورى المصرى فى الجوله الحاديه عشر يستضيف فريق الزمالك اليوم فريق اسوان على ملعب ستاد القاهءه الدولى المباراه مهمه جدا للفريقين ولا غنى لكلا منمهما عن الثلاث نقاط وربما الكفه تميل للزمالك لكن فريق اسوان ايضا قادر على الخروج ولو بنطقه من لقاء اليوم





يدخل فريق الزمالك لقاء اليوم فى الجوله الحاديه عشر من بطوله الدورى فريق الزمالك كانت اخراربع مباريات له مبارتين له فى بطوله الدورى انتهو بالتعادل ومبارا ه خسره امام فريق طلائع الجيش ومباراه فى بطوله دورى ابطال افريقيا انتهت ايضا بالتعادل اما مفريق زيسكو يعود مره اخر لبطوله الدورى ويتمنى الفوز واعاده الفوز مرة اخر للفريق بعد اخر فوز له وكان امام فريق بيراميدز ولعب الفريق حتى الان 9 مباريات فاز فى اربع مباريات وتعادل فى ثلاثه وخسر مبارتين حتى الان وحصل على مجموع نقاط 15 نقطه





فى الجهه الاخر يسعى فريق اسوان اليوم صاحب المركز قبل الاخير اليوم فى مباراته ال 11 امام فريق الزمالك ويعرف مدى صعوبه اللقاء امام فريق الزمالك الخروج بنقطه امام فريق الزمالك يعد مكسب للفريق فى مباراه صعبه ولعب الفريق حتى الان 10 مباريات لم يفز الا فى لقاء وحيد فقط حتى الان وتعادل فى اربعه وخسر خمس مباريات وجمع سبع نقاط من المباريات الذذى خاضها



