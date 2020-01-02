بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وأسون في الدوري المصري| هدف مصطفي محمد اليوم| رابط أون سبورت zamalek sport

يقدم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة الزمالك وأسوان، المقرر إقامتها في تمام السابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





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ويدخل الزمالك مباراة اليوم، من أجل تحقيق الفوز تصحيح مساره ببطولة الدوري المصري، بعد تعثره في آخر ثلاثة مباريات بالمسابقة، حيث خسر أمام طلائع الجيش وتعادل مرتين متتاليتين أمام الإنتاج الحربي وسموحة.

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أسوان يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، من أجل الهروب من شبح الهبوط، حيث لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة فقط منذ بداية الموسم.





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ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد السيد زيزو

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - محمد أوناجم - مصطفى محمد.





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فيما يأتي تشكيل أسوان المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مسعد عوض

خط الدفاع: محمد جبر - محمد إسماعيل - أحمد عامر - محمد طارق أبو العز

خط الوسط: حسن طارق - هيثم الفيل - موسى داو

خط الهجوم: محمد الصباحي - فادي فريد.