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قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد القادمة اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.. صلاح يستعد لرقم قياسي

الخميس 02/يناير/2020 - 08:35 م
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ليفربول ضد شيفيلد
ليفربول ضد شيفيلد
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قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد القادمة اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.. صلاح يستعد لرقم قياسي جديد salah

الان قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد حيث يخوض فريق ليفربول مباراة الجولة 21 من عمر البريميرليج، ويأمل الريدز فى تحقيق الفوز باللقاء الهام، كما يسعى الفريق لحسم الانتصار وزيادة حصيلة نتائجه المميزة فى البريمير ليج والابتعاد بالصدارة وحيدا، ويطمح فريق ليفربول فى تقديم لاعبيه أمال محمد صلاح ومانى فيرمينو وفان ديك وغيرهم فى تقديم مستوى مميز وممتع وإقناع الجماهير العاشقة للنادي الأداء الفنى والبدنى الرائع.

يتابعون الليلة عشاقي الدوري الإنجليزي في شتي بقاع الأرض،ومحبي اللاعب المصري ” الفرعون ” محمد صلاح عن قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد القادمة اليوم.

موعدنا اليوم مع مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد الجولة ال21 فى مباراة خفيفه على الريدز حيث هو المتربع على عرش ترتيب الدورى الانجليزى برصيد 55 نقطة دون منازع.

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد
تنقل مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد مجموعة من القنوات المجانية المفتوحة ومن خلال موقعنا الفجر الاخباري ننقل اليكم كافة القنوات الناقله لمباراة ليفربول اليوم، حيث يلعب فريق شيفيلد يونايتد في لقاء الجولة 21 بالبريميرليج، ويأمل فريق شيفيلد الصاعد حديثا للدورى فى تحقيق الفوز خارج أرضه أو التعادل بأى نتيجة، كما يطمح الفريق فى إلحاق مضيفه أولى الهزائم وكتابة بداية مثالية فى العام الجديد، ويطمح فريق شيفيلد فى إظهار الأندية القوية والمستوى الرائع بالمباراة الجماهيرية المرتقبة وتقديم أداء فنى وبدنى عالى المستوى.
ويحتل فريق شيفيلد المركز الثامن برصيد 29 نقطة، حيث حقق الانتصار فى 7 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر في 5 آخرين، وخسر الفريق مواجهة الجولة الماضية من مانشستر سيتي بنتيجة 2-0، وسيلعب فريق شيفيلد مباراة الجولة الثالثة فى كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق فايلد ببداية الأسبوع المقبل.

موعد لقاء ليفربول وشيفيلد يونايتد
تقام مباراة الأسبوع الحادى والعشرون فى الدورى الإنجليزى بين فريقى ليفربول وشيفيلد يونايتد يوم الخميس 212020، وتنطلق صافرة اللقاء فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بالتوقيت الدولي للمملكة العربية السعودية، وفى الساعة الثامنة بالتوقيت الدولي غرينتش.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد
المباراة ستذاع على قناة bein sport hd2، مع نقل استوديو تحليلي كبير خاص بالمباراة للتعليق على أهم مجريات اللقاء وتحليل المباراة فور الانتهاء بالإضافة لمجموعة قنوات أخرى غير مشفرة مفتوحة تذيع المباراة حيث يمكن استقبال اشارة بث المباراة عبر التردد التالي للقنوات:

قناة Supersport HD 2 alb – القمر الصناعي Eutelsat w2 – التردد 10845 أفقي – اتجاه 16 شرق – ترميز 30000 – معامل تصحيح 34.
قناة Viasat Jalkapallo Finlande HD – القمر Thor 23- تردد 12399 أفقي – معامل الترميز 30000 – معامل تصحيح 34.
قناة sky sport 1 germany- قمر Astra 1B-1H+2c- تردد 12031 أفقي- واتجاه 19.2 شرق- معدل الترميز 27500- التصحيح 34.
قناة Digi sport 1 HD hungary – القمر thor 23 – تردد 11823 أفقي باتجاه 0.8 غرب – معامل الترميز 30000- ومعدل التصحيح 34.
قناة Viasat sport premium – القمر الصناعي Astra 1A – تردد 11977 أفقي – باتجاه 5 شرقا- معامل الترميز 27500 – التصحيح 56.

قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد القادمة اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.. صلاح يستعد لرقم قياسي جديد salah
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