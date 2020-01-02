"ثقه في الله نجاح".. محمد رمضان يشارك جمهوره بصورة جديدة

نشر الفنان محمد رمضان، جمهوره من داخل منزله وهو يرتدي ملابس غريبه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وكتب على الصورة "ثقة في الله نجاح".







وفي سياق آخر، خاض محمد رمضان الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل ومن تأليف عبد الرحيم كمال، بطولة محمد رمضان، ماجد المصري، أحمد صيام، هنادي مهنى، حلا شيحة، مصطفى منصور.



الجدير بالذكر أن محمد رمضان ينشغل حاليًا بتصوير مسلسله الجديد "البرنس"، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، روجينا، نور، أحمد زاهر، ريم سامي، نجلاء بدر، رحاب الجمل، عبد العزيز مخيون، دنيا عبد العزيز، إدوارد، أحمد داش، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل.